Arbeitslosigkeit nimmt in Graubünden leicht ab

Im vergangenen Dezember verzeichnete der Kanton 1160 Arbeitslose, wie das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,1 Prozent. Noch im November wurden fast 100 Arbeitslose mehr gezählt, nämlich 1252. Weiter wurden 897 nicht arbeitslose Stellensuchende registriert. Das sind Personen, welche an Weiterbildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen oder Zwischenverdienstarbeit leisten. Auch werden jene dazugezählt, welche lediglich die Dienstleistungen des Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Anspruch nehmen.