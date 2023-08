Arbeitslosigkeit in Graubünden sinkt im Juli leicht

Gegenüber dem Vormonat ging die Arbeitslosigkeit in Graubünden saisonal bedingt leicht zurück: Im Juni hatte die Arbeitslosenquote noch bei 0,7 Prozent und die Zahl der Arbeitslosen bei 767 gelegen. Für den Rückgang macht das Kiga saisonale Gründe geltend: So sank die Zahl der Arbeitslosen im Bündner Gastgewerbe innert Monatsfrist von 205 auf 147. Im Gesundheits- und Sozialwesen waren im Juli 73 Personen als arbeitslos registriert, im Detailhandel 60 und im Baugewerbe 50. Die Veränderungen innert Monatsfrist waren in diesen Branchen minim. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen blieb im Juli mit 32 nahezu unverändert.