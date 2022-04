Welche Bedeutung hat der Tourismus in Graubünden wirklich?

Im Rahmen dieser Studie werden insgesamt 15 verschiedene Tourismusregionen im Kanton untersucht, teilt der Kanton mit. Dafür würden diesen Sommer und kommenden Winter verschiedene Personengruppen befragt werden. In rund 20’000 Kurzinterviews sollen die Einheimischen Gäste aus dem In- und Ausland befragen. Auch die Einheimischen selbst sollten an Interviews teilnehmen, denn in ihrer Freizeit nutzen auch sie die Erholungsräume in Graubünden.