Vier Vakanzen bei der Infra RFS

An der Flughafenkonferenz vom 14. April stehen nebst verschiedenen Geschäften wie Jahresrechnung und Bauprojekt auch Wahlen für die Verwaltungskommission der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra RFS) an. In der Verwaltungskommission werden drei Kommissionssitze frei, nämlich von Gaudenz Ambühl, Fredi Gmür und Christian Meuli. Diese Vakanzen werden in einem offenen Verfahren neu besetzt, wie die Infra RFS in einer Medienmitteilung schreibt.