Herausforderndes Jahr, guter Wein

Erste Stimmen würden den diesjährigen Wein bereits loben, so Fromm. Das ist nicht selbstverständlich, war doch das Weinjahr gemäss dem Rebbaukommissär von vielen Herausforderungen geprägt. Zum einen gab es zu Beginn des Jahres eine heftige Primärinfektion mit Mehltau. Danach liess eine gute Verblühung der Blütenstände auf eine reiche Ernte hoffen. Eine solche liess das Wetter aber nicht zu: Hagel und heftige Gewitter mit grossen Niederschlagsmengen liessen die Beeren aufplatzen. An mehreren rekordverdächtigen Hitzetagen Anfang September sorgte die Sonne dafür, dass die Beeren innerhalb der Schale zu kochen begannen und zu Weinbeeren schrumpften. Die Summe all dieser vom Hagel beschädigten, vom Regen aufgeplatzten und wegen der hohen Temperaturen eingeschrumpften Beeren hätte letztlich dafür gesorgt, dass die Ernte um ein Vielfaches kleiner war, als der reiche Blütenstand es Anfang Jahr habe erhoffen lassen, so Fromm.