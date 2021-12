WEF oder Südtirol?

3500 Franken für sieben Übernachtungen im Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Hotels, während des WEF in Davos? – Viel zu teuer, unverschämt, jenseits des Vorstellbaren! – 45’000 Franken für fünf Nächte in einer Suite in Davos, während des WEF, noch ohne Extras? – Viel zu teuer, unverschämt, jenseits des Vorstellbaren! Auch wenn es sich in beiden Fällen um bedauerliche Einzelfälle handelt.