WEF mit allem und scharf

Aufgepasst, liebe Leserinnen und Leser, diesmal geht es um Kulinarik. Aber auch ums World Economic Forum. Versprochen. Möglicherweise haben Sie ja ein Bild, eine Vorstellung im Kopf, was sich der Otto-Normal-WEF-Teilnehmer nach einem stressigen und langen Tag mit Meetings, Geschäftsterminen und Apéros so zum Abendessen gönnt. Teure Delikatessen mit Sicherheit. Vielleicht Kaviar, Trüffel könnte dabei sein, etwas Sushi, Austern. Oder doch lieber ein Stück Fleisch vom Kobe-Rind oder vom Elch, wie die Kollegen von «20 Minuten» vermuten? Ach, was weiss ich.