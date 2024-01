Wie Davoser Klimaschützer dem WEF beim Aufräumen helfen

Während der WEF-Woche herrscht in Davos jeweils Hochbetrieb. Nicht nur beim World Economic Forum im Kongresszentrum selber, auch bei sogenannten Trittbrettfahrer-Firmen entlang der Promenade finden Hunderte Veranstaltungen und Gesprächsrunden statt. Um die Innenräume hierfür auszustatten und aufzuhübschen, benötigen das WEF und die übrigen Organisationen Möbel, Dekoration, Pflanzen und so einiges mehr. Allerdings nur vorübergehend. Wenn das 54. Jahrestreffen des WEF am heutigen Freitag zu Ende geht, stellt sich darum die Frage: Wohin mit all diesen Sachen? In den Müll?