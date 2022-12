Einladung ans WEF: Kommt Selenskyj persönlich nach Davos?

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj gemäss dem Nachrichtendienst Bloomberg am Dienstagabend verkündet, dass sich seine Regierung auf die Teilnahme am WEF in Davos vorbereite. Der ukrainische Präsident liess dabei allerdings offen, ob er persönlich ins Landwassertal reisen oder – wie schon beim vergangenen WEF-Jahrestreffen im Mai – virtuell teilnehmen werde. Damals hatte Selenskyj per Liveschaltung aus Kiew zum Auftakt des Jahrestreffens zur Polit- und Wirtschaftselite in Davos gesprochen. Eine hochkarätige ukrainische Regierungsdelegation sowie die beiden Klitschko-Brüder waren während des WEF in Davos vor Ort.