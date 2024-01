Richtung Mekka

Hektisch ist es im Kongresszentrum während des WEF-Jahrestreffens. Was in der Natur der Sache liegt, wenn sich 2800 Mächtige aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf so engem Raum treffen und austauschen. Der Lärmpegel ist permanent hoch, TV-Teams senden live in alle Welt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eilen von einem Panel zum nächsten Businessmeeting. Ihre Agenda ist prallvoll. Hier ein Schwatz, da ein Händedruck, dort drüben ein bekanntes Gesicht – und ständig der Blick aufs Smartphone, um den nächsten Termin ja nicht zu verpassen.