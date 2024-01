Eine weise Frau und ein Architekt aus Afrika stehlen in Davos allen die Show

Die 54. Ausgabe des World Economic Forum neigt sich dem Ende entgegen. Nach einer Woche im Ausnahmezustand kehrt in Davos wieder Ruhe ein – auch ich schliesse diesen WEF-Blog für heuer und mache mich schon bald auf den Heimweg. Was bleibt vom WEF 2024? Der Lärm, der Verkehr, der Trubel an der Davoser Promenade, die einmal mehr ganz in der Hand von Trittbrettfahrer-Organisationen war, welche für ihre Präsenz am Rande des WEF Unsummen ausgeben.