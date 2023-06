Technische Betriebe Glarus: Andreas Widmer wird neuer Verwaltungsratspräsident

Andreas Widmer hat laut Mitteilung an der ETH Zürich Elektroingenieur studiert und später absolvierte er einen Master of Business Administration (MBA). Er war in der Telekom-Industrie, bei der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW), beim Stromhändler Atel (heute Alpiq), bei der Watt AG und nun bei der WWZ-Gruppe in Zug tätig. Von 2009 bis 2022 war er dessen CEO.