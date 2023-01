Geschäftsführer Huser verlässt die Sportbahnen Braunwald

Er blicke auf eine intensive Zeit in Braunwald zurück, so Huser. Nach seinem Start im Juli 2016 seien Technik und Sicherheit auf einen neuen Stand zu bringen gewesen. «Sie stehen seither immer auf einem hohen Sicherheitslevel, und wir haben zum Glück nie einen Unfall im Zusammenhang mit den Bahnanlagen gehabt.» Sehr spannend sei auch die letzte Zeit gewesen, in der die Bilanz saniert und die Sportbahnen in finanziell gesündere Bahnen gelenkt worden seien. Hauser sagt: «Ich bin den Vertretern des Kantons Glarus, den Gläubigern und den neuen Aktionären, aber auch den Mitarbeitenden sehr dankbar für den Goodwill und das Vertrauen, mit denen sie mit dem Unternehmen und mit uns in die Zukunft schauen.» Er gehe mit einem weinenden und mit Blick auf die künftige Familie mit einem glücklichen Auge, so Huser. Er hat sich etwa beim Verein Klettersteig oder beim Skitourenlauf Munggärun auch ehrenamtlich in Braunwald engagiert.