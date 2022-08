Was lange währt, wird jetzt in die Höhe wachsen

Am 21. Mai 2017 sah es noch danach aus, als würde es schnell gehen. Mit fast 85 Prozent Ja-Stimmen unterstützte die Churer Bevölkerung die Abgabe von Bauland auf dem Areal «Alter Forstwerkhof» an die einheimische Inventx AG. Seit Dezember 2020, so ist in der damaligen Abstimmungsbroschüre nachzulesen, sollten rund 200 Inventx-Mitarbeitende an der Steinbruchstrasse arbeiten. Auf diesen Zeitpunkt hin war selbst der Abschluss der zweiten Bauetappe geplant.