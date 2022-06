Wachsende Sorgen wegen steigender Preise

Von Stefan A. Schmid und Béla Zier

Die Inflation ist mit aller Macht zurück: Weltweit steigen die Preise für Energie, Vorprodukte und Rohstoffe massiv. Hintergrund der Preisentwicklung sind Nachholeffekte der Weltwirtschaft nach der Coronakrise; aber auch Probleme mit globalen Lieferketten, welche wiederum zuletzt durch Lockdowns etwa in der chinesischen Hafenmetropole Schanghai verstärkt wurden. Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine – und die damit verbundenen Sanktionen gegen Moskau – treibt die Preisspirale in die Höhe.