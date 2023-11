Turbulenzen bei Ems-Chemie: Sparen um jeden Preis?

Der «Sonntagsblick» berichtet weiter, dass auch im Bereich der Infrastruktur Einsparungen vorgenommen werden. Einige Anlagen in Domat/Ems seien noch aus den 1950er-Jahren und bei Ausfällen würden von Mitarbeitenden Nacht- und Wochenendschichten erwartet. Ein interner Auditbericht aus dem Jahr 2022, der dem «Sonntagsblick» vorliegt, dokumentiert mehrere sicherheitskritische Mängel: Von defekten Telefonen und fehlenden Hitzeschildern bis hin zu unzureichend gesicherten Baustellenbereichen reicht die Palette der aufgelisteten Mängel. Der Konzern betont jedoch, dass diese Mängel alle längst behoben worden seien. Zudem würden jährlich 20 bis 30 Millionen Franken in die Infrastruktur und den Unterhalt investiert werden, so auch 2023.