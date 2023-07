Staatsanwaltschaft ermittelt erneut gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz

Der Strafprozess gegen Pierin Vincenz, den früheren CEO von Raiffeisen Schweiz, ist einer der grössten Wirtschaftsprozesse der Schweiz. Der Bündner machte die ehemalige «Bauernbank» Raiffeisen zur Nummer 3 auf dem Schweizer Bankenplatz. Vincenz soll sich laut Anklageschrift in seiner Zeit als Raiffeisen-CEO zusammen mit seinem Geschäftspartner Beat Stocker aber unter anderem an Unternehmen aus dem Umfeld der Bankengruppe beteiligt und so vom Verkauf profitiert haben. Der Prozess begann Ende Januar 2022 am Bezirksgericht Zürich.