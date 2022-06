Von Bürokratie und wachsenden Sorgen

Die Stimmung in der Arena Klosters ist an diesem Freitagvormittag ausgezeichnet: Man tauscht sich aus, freut sich, bekannte Gesichter wiederzusehen, hat so einiges zu berichten. Rund 140 Delegierte, Gäste und Ehrenmitglieder kann Verbandspräsident Viktor Scharegg zur 122. ordentlichen Delegiertenversammlung des Bündner Gewerbeverbandes (BGV) begrüssen. Der Arbeitskräftemangel sowie die Bürokratie als Dauerbrenner würden den Gewerblerinnen und Gewerblern im Kanton aktuell die grössten Sorgen bereiten, erklärt Scharegg in seiner Eröffnungsrede.