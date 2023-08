Von Äpfeln und Banalitäten

Der Mensch vergleicht gerne. Und er ist es sich von Kindesbeinen an gewohnt, mit anderen verglichen zu werden. Sei es die Mathe-Note im Zeugnis oder die Bestzeit beim Schülerskirennen, um zwei banale Beispiele zu nennen. Rankings prägen unseren Alltag später auch im Erwachsenenleben: Hochschulen werden miteinander verglichen, Krankenkassen und Spitäler, Arbeitgeber, Marken, der Leistungsausweis von Politikerinnen und Politikern während einer Session, die Verkaufszahlen von Büchern oder Essen und Service im Restaurant und so weiter und so fort.