Vom Dürüm zum «Würfeli» und wieder zurück – ein Vormittag im Technopark

Technopark Landquart, dritter Stock. Laurin Schwitter sitzt vor dem Laptop im Büro der QE GmbH. Eine Kurve auf seinem Bildschirm zeigt es an: Die Luftqualität im Klassenzimmer einer Unterengadiner Primarschule ist gut. «Die Lehrperson weiss, wie man lüftet», urteilt er. Der Jungunternehmer wechselt die Anzeige, eine neue Kurve erscheint. «Hier, in einem Schulzimmer in Chur, kippt ein Lehrer das Fenster über Mittag, der CO₂-Gehalt nimmt deshalb nur leicht ab.» Besser wäre es, fünf Minuten lang durchzulüften, so Schwitter.