Visionäre gesucht

Bereits zweimal in diesem Jahr berichtete die «Südostschweiz» über innovative Solarkraftprojekte im Wallis. Im März über den Winzer Olivier Mounir, der mit einem Solarfaltdach seinen Rebberg überspannen und so gleichzeitig Wein und Strom gewinnen will. Und in der heutigen Ausgabe über den ehemaligen SP-Präsidenten Peter Bodenmann, der nichts weniger als das grösste Solarkraftwerk Europas im Wallis plant. Da stellt sich die Frage: Wo bleiben die grossen Bündner Solarprojekte? Und vor allem: Wo verstecken sich eigentlich die Visionärinnen und Visionäre im Kanton?