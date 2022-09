Viele Veränderungen und Gästerekord

Auch Arosa Tourismus zog Bilanz. Sie schloss mit einem Jahresgewinn von 35’000 Franken ab, wie sie mitteilt. Die Bilanz wies im April ein Eigenkapital von 570’000 aus. Es wurden so viele Logiernächte wie nie zuvor verzeichnet. Über eine Million Gäste übernachteten in der Ferienregion. Insgesamt wurde ein Umsatz von 14,4 Millionen Franken erwirtschaftet. Das gute Resultat sei aber kein Zufall, heisst es. Das Arosa Bärenland zeige einen deutlichen Aufwärtstrend an Besucherinnen und Besuchern und erste Projekte zur Strategie Arosa 2030 zur Förderung der Nachhaltigkeit seien erfolgreich realisiert worden. Darunter unter anderem das Festival «Filme für die Erde». (red)