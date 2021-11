Viele Aufträge, zu wenige Leute

Die Wirtschaft hat sich von der Coronakrise erholt. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen ist hoch – in vielen Branchen. Doch dieser Nachfrage können nur die wenigsten Unternehmen gerecht werden. Teils müssen sie Aufträge ablehnen oder aufschieben – schlicht deshalb, weil ihnen das Personal fehlt. Was vor der Pandemie schon ein grosses Problem war, hat sich mit der Krise akzentuiert. So fällt es den Firmen schwerer, aus dem Ausland zu rekrutieren – aber oft fehlt es auch an einheimischem Nachwuchs.