Berufliche Standortbestimmung für über 40-Jährige wird weitergeführt

In Graubünden ist das Amt für Berufsbildung mit seinen acht regionalen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungsstellen für den Beratungsprozess verantwortlich. In der Mitteilung ist festgehalten: «In einer Pilotphase im Jahr 2022 haben in Graubünden rund 130 Personen das kostenlose Angebot Viamia genutzt.» Personen, die Viamia in Anspruch nehmen, absolvieren in einem ersten Schritt einen sogenannten Employability-Check. Mit diesem Test werde eine Selbsteinschätzung der Arbeitsmarktfähigkeit vorgenommen. Die Testresultate dienen als Grundlage für die Standortbestimmung, bei der die persönliche und berufliche Situation analysiert und ein allfälliger Handlungsbedarf ermittelt werde, heisst es weiter. Gemeinsam mit einer Laufbahnberaterin oder einem Laufbahnberater entwickle und plane die Kundin oder der Kunde dann konkrete Massnahmen zum Erhalt oder der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit. Die erneute Unterzeichnung der Programmvereinbarung mit dem Bund war unter anderem davon abhängig, dass die nationalen Promotionsmassnahmen in allen vier Landessprachen, sprich auch in Romanisch, erfolgen.