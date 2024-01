Jetzt kommt das Sedruner «Oberalp»-Areal unter den Hammer

Der Akt wird gemäss jetzigem Stand der Dinge am 22. März im Rathaus in Ilanz über die Bühne gehen: Für 15 Uhr angesetzt ist dann die betreibungsamtliche Grundstückversteigerung der Parzelle 1169 in Sedrun, wie aus einer aktuellen Meldung im Kantonsamtsblatt hervorgeht. Auf der heute unüberbauten, knapp 3300 Quadratmeter grossen Wiese mitten im Dorf standen einst die beiden Gebäude des Hotels «Oberalp». Dann kam der insolvente Betrieb unter den Hammer und ging ebenso wie die rund 2400 Quadratmeter grosse Nachbarparzelle an die Zuger Firma Prime Elements.