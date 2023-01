Im Glarnerland kostet das Gas fast am meisten

Als vor etwa einem Jahr die Lage um die Coronapandemie entspannter wurde, begannen Maschinen in Produktionsfirmen wieder schneller zu laufen und brauchten folglich wieder mehr Energie, zum Beispiel in Form von Erdgas. Monate später begann in der Ukraine der Krieg, was den Mangel an Energie noch vergrösserte: Aus Russland wurde und wird weniger Gas importiert. Ein weiterer Grund, weshalb in Deutschland eine lange Zeit von tiefen Beständen in Gasspeichern die Rede war – und der Preis für das verknappte Gas in die Höhe schoss.