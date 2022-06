Vergabe soll neu geregelt werden

Eine Gesetzesänderung soll die Zuständigkeiten im Bereich Marktbearbeitung nun klären, wie der Kanton mitteilt. Diese Änderung kann der Landsgemeinde frühestens 2023 vorgelegt werden, weshalb die Leistungsvereinbarung mit Visit Glarnerland bis Ende 2023 verlängert werden soll. Statt durch wiederkehrende Ausschreibungen soll der Auftrag der Behörden künftig auch gestützt auf eine Gesuchsstellung vergeben werden können. Dabei sind die Voraussetzungen und Bedingungen rechtlich festgesetzt, welche die einzelnen Gesuche erfüllen müssen. Der Besteller der Leistung regelt mit dem berücksichtigten Gesuchsteller die Modalitäten in einer Leistungsvereinbarung. Damit kann für die Tourismusorganisation die notwendige Planungssicherheit geschaffen werden. Mit der Gesetzesanpassung soll auch die mit der Landsgemeinde 2018 eingeführte Beitragslimitierung in den Tourismusfonds wieder aufgehoben werden. Wie bis dahin soll es im Ermessen und der Verantwortung des Landrates liegen, diesen Fonds für eine Vierjahres-Periode unter Umständen (entsprechende Projekte sind bekannt, die nötigen Mittel sind verfügbar) auch mit mehr als vier Millionen Franken zu dotieren. Der Regierungsrat schickt diese Änderungen in eine Vernehmlassung. Die Frist dauert bis am 31. August. (red)