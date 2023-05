US-Politik: Gefährliches Spiel mit der Staatspleite

Insgesamt 31,4 Billionen Dollar an Schulden haben Demokraten und Republikaner über mehr als 200 Jahre gemeinsam angehäuft. Nun drohen die USA zum ersten Mal in der Geschichte, ihre Schulden nicht zurückzahlen zu können. Nach Prognosen des Finanzministeriums ist ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung zu befürchten. Käme es tatsächlich dazu, könnte dieser die Weltwirtschaft durch eine globale Finanzkrise in schwere Turbulenzen stürzen. Republikaner und Demokraten hatten mehrfach betont, dass sie ein solch katastrophales Szenario vermeiden wollen.