Urteil im Raiffeisen-Prozess fällt in der Karwoche

Pierin Vincenz, der ehemalige CEO von Raiffeisen Schweiz, tritt ans Mikrofon. Vor ihm das Richtergremium des Bezirksgerichts Zürich. Hinter ihm Mitangeklagte, Verteidiger, Ankläger, Journalistinnen und Journalisten. Notizen hat er sich keine gemacht. Vincenz will auch keinen langen Vortrag halten. «Ich will das Verfahren nicht in die Länge ziehen», sagt er in seinem Schlusswort. In den letzten vier Jahren habe es viele Untersuchungen zum Fall gegeben. Viele Spekulationen. «Ich bin mir bewusst, dass ich in 20 Jahren Raiffeisen auch Fehler gemacht habe, dass ich manchmal übertrieben habe».