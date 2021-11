Unterstützung für Samedan und Domleschg

Um Gemeinden in Berggebieten zu unterstützen, hat der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden für verschiedene Projekte insgesamt 2,7 Millionen Franken beschlossen, wie die Organisation in einer entsprechenden Mitteilung schreibt. Unterstützt werden Projekte in den Bereichen Hochwasser, Bildung und Alpen. Das Geld fliesst an verschiedene Gemeinden aus den Kantonen Wallis, Tessin, Bern, Jura, Uri, Glarus, Luzern, Schwyz, Freiburg, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden.