Remo Stoffel kauft saudische Telekomfirma

Remo Stoffel, bekannt unter anderem durch die Therme Vals, hat seinen Wohnsitz bereits vor einiger Zeit nach Dubai verlegt. Nun hat er in der Golfregion ein neues Projekt realisiert. Wie die Handelszeitung schreibt, hat die Investmentgesellschaft des Bündners die Telekomfirma Virgin Mobile Middle East and Africa (VMMEA) gekauft. Die Muttergesellschaft Virgin behalte jedoch eine Minderheitsbeteiligung an VMMEA. (red)