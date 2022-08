Unternehmen haben den längeren Hebel beim Energiesparen

Krieg, Inflation, Lieferengpässe, teure Rohstoffe und Klimawandel. Unternehmen befinden sich in einer herausfordernden Zeit, in der sie einerseits darauf achten müssen, dass sie die zur Produktion notwendigen Rohstoffe und Halbfabrikate beziehen können. Andererseits sind sie gefordert, dass ihnen dafür auch genügend Energie zur Verfügung steht. Dass diese auch im Winter, wenn in der Schweiz deutlich mehr Energie verbraucht wird, reicht, dafür gibt es zwei Lösungen: mehr Energie produzieren oder weniger verbrauchen.