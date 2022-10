Und plötzlich gehts doch

Die Coronapandemie hat der Bündner Hotellerie – jedenfalls in den meisten Regionen – einen ordentlichen Schub verliehen, und ganz schlecht sind die mittelfristigen Aussichten auch nicht. Trotzdem blicken die Gastgeberinnen und Hoteliers sorgenvoll in die Zukunft. Wo der Schuh drückt, zeigt eine Umfrage des Branchen-verbands Hotelleriesuisse Graubünden: Es fehlen Fachkräfte, und die Energie wird teurer. Beide Themen beschäftigen laut einer Umfrage die Verantwortlichen in über der Hälfte der Bündner Betriebe.