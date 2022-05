Und jetzt bitte wieder in Weiss

Das Jahrestreffen des World Economic Forum ist vorbei. In Davos kehrt der Alltag nach fünf Tagen WEF-Trubel allmählich zurück. Was bleibt vom WEF, Ausgabe 2022? Der Schwerpunkt, der Krieg in der Ukraine. Mit einer bewegenden Rede von Präsident Wolodymyr Selenskyj aus Kiew und einem starken, engagierten Auftritt der ukrainischen Delegation vor Ort. Die Herzen des WEF-Publikums hat die Ukraine im Sturm erobert. Ob sie auch Handfestes für die eigene Sache in Gang setzen konnte – etwa mit Blick auf finanzielle Unterstützung für den künftigen Wiederaufbau des Landes –, wird die Zeit zeigen.