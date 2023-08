Bei der UBS kommt es zum grossen Showdown

Für das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse wurde in den vergangenen Wochen und Monaten über verschiedene Szenarien spekuliert. Kaum mehr im Fokus stand zuletzt allerdings das hierzulande von vielen Leuten bevorzugte Szenario, wonach die UBS das hiesige CS-Geschäft abspalten und an die Börse bringen könnte und die CS damit eigenständig doch noch weiter existieren würde. UBS-Chef Sergio Ermotti liess nämlich schon bald nach der Übernahme mehrfach durch-blicken, dass er die CS Schweiz lieber vollständig in die UBS integrieren will.