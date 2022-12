Trickbetrüger ergaunern von Bankkunde mehrere Tausend Franken

Im Churer Rheintal sind derzeit vermehrt Trickbetrüger am Werk. Mit einer jeweils ähnlichen Betrugsmasche wurden mehrere Personen kontaktiert. Die Kriminellen gaben sich dabei unter anderem als Mitarbeitende der Graubündner Kantonalbank (GKB) aus. Wie GKB-Sprecher Daniel Daester erklärt, handelt es sich insgesamt um sieben versuchte Betrugsfälle allein in den letzten Tagen. In zwei Fällen gaben sich die Betrüger auch als Mitarbeiter eines Elektronikfachhandels aus und verlangten zur Verifizierung einer Zahlung die Login-Daten des E-Bankings.