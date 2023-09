Keine Nachfolger gefunden: Familie verkauft Hotel «Fravi»

Das Hotel «Fravi» in Andeer ist eines der ältesten und traditionsreichsten Hotels in Graubünden. Es wurde 1828 erbaut und befand sich seit der Gründung stets im Besitz der Familie Fravi. Dies wird sich nun ändern. Wie die Familie am Montag in einer Mitteilung bekannt gab, werden die vier Gebrüder Fravi ihre Aktienanteile der Betriebsgesellschaft Hotel Fravi AG gesamthaft verkaufen. Sie hätten alle das 60. Altersjahr überschritten und innerhalb der Familie keine Nachfolger gefunden.