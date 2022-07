Touristisch bester Mai seit über 20 Jahren

Der vergangene Winter verlief für die Bündner Hotellerie sehr erfolgreich. So konnten etwa mit 2,04 Millionen so viele Übernachtungen von Schweizer Gästen registriert werden wie noch nie. Auch im Mai nahmen die Logiernächtezahlen gegenüber dem Vorjahr zu. Das geht aus den am Donnerstag publizierten Angaben zur Beherbergungsstatistik des Amts für Wirtschaft und Tourismus Graubünden (AWT) hervor.