Investor will San Bernardino wiederbeleben

Die Logiernächtezahlen in San Bernardino wollen sich nicht vom vor Jahren erlittenen Sinkflug erholen. Vier von einst acht Hotels wurden mittlerweile geschlossen. Die revisionsbedürftigen Bergbahnanlagen im Skigebiet Alpe Confin stehen seit 2012 – mit kurzen Unterbrüchen in den Jahren 2016/2017 – still. Der Ort südlich des San-Bernardino-Tunnels versank in der Vergangenheit zusehends in einen Dornröschenschlaf. Nur dann und wann keimte Hoffnung auf. Projekte zur touristischen Wiederbelebung des Dorfes tauchten auf, scheiterten dann aber regelmässig an der Suche nach Investoren.