Totgesagte leben länger: Kraftwerk Chlus soll doch realisiert werden

«Wir haben vergangene Woche entschieden, dass wir weiter planen», sagt Roland Leuenberger, CEO des Bündner Energieunternehmens Repower. Es geht um das Kraftwerk Chlus bei Küblis. Via Druckleitung soll das Wasser in Küblis, das bisher in die Landquart floss, weiter bis nach Trimmis transportiert und turbiniert werden. Bis zu 230 Gigawattstunden Strom pro Jahr soll die Anlage dereinst produzieren – das wäre ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der nationalen Energiestrategie 2050.