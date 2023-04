Hotel «Fidazerhof» als «TOP-Ausbildungsbetrieb» zertifiziert

Die Stiftung «TOP-Ausbildungsbetrieb» unterstützt Betriebe aus allen Branchen dabei, ihre Ausbildungsqualität zu erhöhen. Sie zeichnet mit einem Label jene Unternehmen aus, die sich besonders intensiv bei der Ausbildung von jungen Menschen engagieren. In Graubünden hat vor Kurzem das Hotel «Fidazerhof» in der Ferienregion Flims Laax Falera erfolgreich die erste Stufe des Unterstützungssystems als «TOP-Ausbildungsbetrieb» absolviert und ist zertifiziert worden, wie es in einer Medienmitteilung des Branchenverbandes Gastro Graubünden heisst.