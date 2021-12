Tiefencastel West soll ein Einzelfall bleiben

Es ist eine eigenartige Koinzidenz: Diesen November, im gleichen Monat, in dem die Gemeinden Albula/Alvra und Surses die Konzession für das Kraftwerk Tiefencastel West bis 2050 verlängerten, machte die Regierung ihre Rückholstrategie betreffend Heimfall der Bündner Kraftwerksanlagen publik. Ihr Ziel ist seither bekannt: Sie will bei den Kraftwerksanlagen gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden den Heimfall ausüben. Doch ausgerechnet im aktuellsten Fall Tiefencastel West kommt es anders – mit dem Segen des Kantons. Was steckt dahinter?