Thusner Pitsch-Werkhof kann verkauft werden

Der Vergleich ist nach mehreren Einigungsverhandlungen diesen März zustande gekommen, und auch der Gläubigerausschuss hat ihn bereits genehmigt: Die beiden Banken, die im Konkurs über die Bauunternehmung Andrea Pitsch AG insgesamt rund neun Millionen Franken an Grundpfandforderungen am Thusner Pitsch-Werkhofgelände innehaben, verzichten für die Dauer von zwei Jahren darauf, eine öffentliche Versteigerung des Grundstücks einzuleiten. Ausserdem verlangen sie für dieselbe Dauer keinen Zins für diese Forderungen. Dies geht aus dem jüngsten Schreiben der Konkursverwaltung an die involvierten Gläubiger hervor.