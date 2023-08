Mehrere soziale Einrichtungen in Thusis bangen um ihren Standort

Ein Inserat im regionalen Amtsblatt «Pöschtli» wies kürzlich darauf hin: Das Gewerbehaus an der Compognastrasse 13 im unteren Teil von Thusis steht zum Verkauf. Es gehört der Agrargenossenschaft Fenaco, die in der Liegenschaft bis im Jahr 2011 einen Volg-Laden sowie eine Landi-Filiale für Futtermittel und Gartenbedarf betrieb. Damals, im Februar, zog die Landi in den Neubau an der Heinzenbergstrasse um. Im Dezember dann wurde der Volg-Laden aufgrund markant rückläufiger Umsatzzahlen geschlossen.