Teure Spritpreise verärgern lokale Transporteure

Wer derzeit an eine Tankstelle fährt, reibt sich wohl verwundert die Augen. Denn die Benzin- und Dieselpreise kennen in diesen Tagen nur eine Richtung: nach oben. Die Literpreise sind zum Beispiel bei der Coop-Tankstelle in Chur Süd auf 2.25 Franken für Benzin (Bleifrei 95) und 2.37 Franken für Diesel gestiegen. Der Krieg in der Ukraine und der Boykott der USA für russisches Öl haben diese Woche für sprunghafte Preisanstiege gesorgt (Ausgabe vom Donnerstag). Dies spüren neben dem Ottonormalverbraucher im Speziellen die hiesigen Transportunternehmen.