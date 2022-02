Teil zwei im aufsehenerregenden Raiffeisen-Prozess

Nach der Pause ist vor der Pause: Der grösste Wirtschaftsprozess der letzten Jahrzehnte geht am Mittwoch in die zweite Runde. Und es geht dort weiter, wo am Freitag, 28. Januar um 17.35 Uhr Schluss war: nämlich mit dem Plädoyer von Andreas Blattmann, dem Verteidiger des zweiten Hauptangeklagten, Beat Stocker. Am letzten Prozesstag der ersten Halbzeit wurde Blattmann nach wenigen Stunden unterbrochen. In rasendem Tempo und mit scharfer Stimme erzählte er von einem «wahnsinnig komplexen Fall». Er versuchte, mit Gegenargumenten die Staatsanwaltschaft zu brüskieren.