Mit dem Stimmrechtsausweis auf die Skipiste 

Wer in Grüsch, Furna, Jenaz, Landquart, Malans, Schiers, Seewis und Zizers wohnt, profitiert im Skigebiet Grüsch Danusa vom Einheimischentarif. Eine Jahreskarte für eine erwachsene Person kostet je nach Kaufdatum zwischen 625 und 695 Franken. Für auswärtige erwachsene Gäste beläuft sich die Summe ab 735 bis 835 Franken. Wer profitieren will, muss an der Bergbahnkasse eine Wohnsitzbestätigung vorweisen. Aktuelle Rechnungen einer Versicherung, einer Bank oder der öffentlichen Hand, beispielsweise eine Steuerrechnung, funktionieren aber auch.