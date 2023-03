Bündner Milchtechnologe gewinnt die Swiss Skills Regional Championships

Der Milchtechnologe Bernhard Maria Schwab hat sich am Samstag an den Swiss Skills Regional Championships in drei Bereichen den 21 Experten gestellt. Als Erstes einer praxisbezognen Prüfung im Bereich Labor, Technologie, Berechnung und praktische Ausführung der Milchtechnologie. Ebenfalls in den Bereichen Theorieprüfung und Kommunikation. In diesen Aufgaben konnte der Bündner überzeugen und gewinnt die Regional Championships der Swiss Skills «Milchtechnologe/-in EFZ» im bernerischen Flawil.