Stellt heute unseren Experten eure Fragen zum Thema Steuern

Die Fragen können unter der Telefonnummer 081 255 55 33 gestellt werden. Kevin Russi oder Nicole Cavigelli geben am Dienstag, 6. Februar, Auskunft. Zusätzlich gibt es während der erwähnten Zeitfenster die Möglichkeit, Fragen schriftlich zu stellen. Auf der Website «suedostschweiz.ch/wirtschaft» geht dazu ein Chat-Fenster auf, in das die Fragen geschrieben werden können. Irene Hofmann beantwortet die Fragen in diesem geschlossenen Chat. Andere Personen können weder die Frage noch die Antwort sehen.