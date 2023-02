Stromsparen: Probe für den Ernstfall

Knappe 20 Grad Raumtemperatur, befristete, regelmässige Stromabschaltungen für Betriebe, stromlose, unbeleuchtete Haushalte in den dunkeln Wintermonaten: Das war vor noch gar nicht so langer Zeit die Ausgangslage, vor der die Schweiz stand. Seither hat sich die Lage an der Energiefront entschärft. Von Versorgungslücken beim Erdgas ist nicht mehr die Rede, von Stromausfällen sind wir in diesem Winter bis jetzt verschont geblieben, weil die milden Temperaturen dafür sorgen, dass wir die Elektroheizungen weniger zum Glühen bringen müssen als auch schon. Glück gehabt.